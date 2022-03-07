Eskişehir yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek

Meteorolojik tahminlerine göre Eskişehir, yarından itibaren birkaç gün sürecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3’üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan tahminlerine göre, Eskişehir’in soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. 8 Mart günü akşam saatlerinden itibaren Eskişehir’de yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisine girmesi beklenildiği aktarıldı. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava nedeniyle azalarak hafta boyunca mevsim normallerinin 5 ile 9 derece altına düşeceği tahmin edildiği belirtildi. Yağışların 8 Mart günü aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, 9 Mart Çarşamba karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 10 Mart gününden itibaren ise periyot sonuna kadar aralıklı kar yağışlı olması beklendiği aktarıldı.