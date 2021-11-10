Eskişehir Vilayet Meydanı’nda 10 Kasım anma töreni

Eskişehir Vilayet Meydanı’nda düzenlenen törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83’üncü yılında anıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende saat 09.05’te sirenler çaldı. Siren sesi ile yoldan geçen vatandaşlar, tramvaylar ve araçların durduğu görülürken, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı okundu, Atütürk’ün sesinden ‘10. Yıl Nutku’ dinletildi.

Anma törenine, Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı