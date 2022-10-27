Eskişehir ve Konya protokolü Mahmudiye’de bulunan jeotermal serada buluştu

Eskişehir ve Konya’dan protokol heyeti, Mahmudiye’de bulunan sera tesisinde bir araya gelerek inceleme yaptı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan gezi programında Eskişehir’e gelen heyet, Mahmudiye İlçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde bakanlığın Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde yapılan Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı için kurulan Miracle Tarım İşletmesi’ne ziyaret gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen işletme ziyaretine Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Emekli Müsteşar Vedat Mirmahmutoğulları, Mahmudiye Kaymakamı Esra Arıtürk, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin katıldı.

İşletme ziyaretinde proje hakkında bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilen sunumda tarımsal üretimde yüksek teknolojinin ve yenilenebilir enerjinin bir araya getirildiği, şantiye olarak özel sektöre ait Türkiye’nin en büyük sera kent projesinin burada gerçekleştirildiği vurgulandı. Ayrıca bu tesisin Türkiye’nin tarımsal üretim için kullanılan ve özel sektöre ait olan sürdürülebilir bio döngüsel ekonomiyi hedefleyen en büyük ruhsat alanlı sera kent olduğu dile getirildi. Öte yandan söz konusu alanda 12 ay boyunca üretime imkan sağlayan yaklaşık bin dönüm seraya yetecek kadar sıcak su potansiyelinin bulunduğu; bu sebeple de yerli ve yabancı yatırımcıların bu projeye ilgisinin yoğun olduğu belirtildi. Yapılan sunumun ardından yeni yapılan ve modernize edilen sera kent alanında incelemelerde bulunularak program sonlandırıldı.

Bahse konu sera kent projesine, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uygulamakta olduğu Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı çerçevesinde 3 milyon 583 bin TL hibe desteği sağlandı.