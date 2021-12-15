Eskişehir ve çevresinde kar yağışının 6 gün etkisini göstermesi bekleniyor

Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün akşam saatlerinden itibaren Eskişehir şehir merkezi dahil tüm ilçelerde ve çevre illerde 6 gün boyunca kar yağışı bekleniyor.

Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya’da soğuyan havayla birlikte yoğun kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Eskişehir’in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışının, akşam saatlerinden itibaren şehir merkezinde de görüleceği ifade edildi. Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahminlerine göre kar yağışı 20 Aralık’a kadar etkisini gösterecek.

Hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki günlerde, mevsim normallerinin 1 ile 3 derece altında seyredeceği öğrenildi. Eskişehir’de hava sıcaklığının en yüksek 5 derece, en düşük ise 0 derece olacağı tahmin edilirken, rakımı 1000 metrenin üzerindeki yerlerde ise termometreler 0 derecenin altını gösterecek. Ayrıca Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nce gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olayları hakkında uyarı yapıldı.