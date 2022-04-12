Eskişehir ve çevre illere zirai don uyarısı
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de bulunduğu bölge için zirai don uyarısı yaptı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de bulunduğu bölge için zirai don uyarısı yaptı.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre; Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinin yer aldığı bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyretmesi, rüzgârın ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Öte yandan; Eskişehir, Bilecik, Kütahya geneli ile Bursa’nın güney ilçelerinde 13-14 ve 15 Nisan tarihleri dâhil gecenin en düşük hava sıcaklıklarının 0 derece ve altına ineceği, bu nedenle zirai don ve kırağı hadiselerinin oluşabileceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlar, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.