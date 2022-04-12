Eskişehir ve çevre illere zirai don uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de bulunduğu bölge için zirai don uyarısı yaptı.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre; Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinin yer aldığı bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altında seyretmesi, rüzgârın ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Öte yandan; Eskişehir, Bilecik, Kütahya geneli ile Bursa’nın güney ilçelerinde 13-14 ve 15 Nisan tarihleri dâhil gecenin en düşük hava sıcaklıklarının 0 derece ve altına ineceği, bu nedenle zirai don ve kırağı hadiselerinin oluşabileceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlar, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.