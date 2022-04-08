Eskişehir ve çevre iller için zirai don ve kırağı uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve çevre iller için zirai don ve kırağı uyarısında bulundu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinin yer aldığı bölgede 12-13-14 Nisan günleri sabahın ilk saatlerinde 500 metre ve üzeri rakımlı alanlarda sıcaklıkların 0 derece ve altına inebileceği bekleniyor. Bu sebeple hafif olmak üzere zirai don ve kırağının oluşabileceği tahmin ediliyor.

İlkbahar geç donlarının çiçeklenme gözlemlenen meyve ağaçları ile sebze fidelerinde zarara neden olabileceğinden tarımla uğraşan çiftçilerin ve ilgililerin gerekli tedbirleri almaları, zirai don ile ilgili yapılması muhtemel uyarıları takip etmelerinin önem arz ettiği bildirildi.