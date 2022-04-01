Eskişehir ve çevre iller için fırtına uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de bulunduğu bölge için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yaptı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre; rüzgârın, Cumartesi günü Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya illerinin yer aldığı bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde, Pazar günü ise batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.