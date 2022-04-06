Eskişehir ve çevre iller için fırtına uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de bulunduğu bölge için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısında bulundu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıya göre, Perşembe günü Eskişehir, Kütahya geneli ile Bursa ve Bilecik’in güney ilçelerinde güneybatı yönünden kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgârın zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği, Bursa ve Bilecik’in güney ilçelerinde akşam saatlerinde, Eskişehir ve Kütahya genelinde ise gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlar uyarıldı.