Eskişehir Valiliği afetzedeler için lokma dağıttı

Eskişehir Valiliği deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Reşadiye Camii’nde kılınan cuma namazı çıkışında lokma dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 50 bine yakın vatandaş, ardından Şanlıurfa’da meydana gelen sel felaketi de 17 vatandaş hayatını kaybetti. Art arda gelen felaketlerin yarası sarılmaya çalışılırken, bölgeye çeşitli yardımlar gönderilmeye devam ediyor. Eskişehir Valiliği, yapılan onca yardımın ardından bugün de Odunpazarı İlçesinde bulunan Reşadiye Camii’nde cuma namazı sonrasında deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için hayır lokması döktürdü. Cuma namazını kılan vatandaşlar, hayır lokmalarından aldıktan sonra, hayatını kaybedenler için rahmet duası okudu. Valiliğin hayır için dağıttığı lokmalardan almak isteyen vatandaşlar onlarca metre sıra oluşturdu.