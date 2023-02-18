Eskişehir Valiliği 17 bin 237 depremzedenin misafir edildiğini açıkladı

Eskişehir Valiliği, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından 17 bin 237 depremzedenin şehirde misafir edildiğini açıkladı.

Eskişehir Valiliği sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Eskişehir’de misafir edilen ve tedavi altına alınan depremzedeler hakkında bilgi verdi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında ilk günden itibaren arama kurtarma faaliyetlerine destek verildiği belirtilirken, Eskişehir’e toplamda 17 bin 237 depremzedenin geldiği açıklandı. Deprem bölgelerinden gelen vatandaşlardan toplam 2 bin 301 depremzededen 2 bin 135’inin tedavilerinin tamamlandığı belirtilerek, 166 depremzedenin ise tedavilerinin Eskişehir’deki hastanelerde sürdüğü ifade edildi. Yapılan açıklamada, “İlimizde, depremin ilk gününden bu yana 17 bin 237 depremzede vatandaşımızı misafir etmekteyiz. Vatandaşlarımızın barınma, gıda, giyim vb. ihtiyaçlarını, devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek karşılamaya ve misafirlerimizin yaralarını sarmak için onların yanında olmaya devam ediyoruz. Deprem bölgelerinden Eskişehir’e gelen toplam 2 bin 301 depremzede vatandaşımızdan 2 bin 135’i gerekli tedavilerini olmuşlar, 166 depremzede vatandaşımızın tedavilerini ilimiz hastanelerinde devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.