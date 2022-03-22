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Eskişehir vaka sayıları düşse de zirveyi bırakmıyor

Haftalık koronavirüs artış sayısı düşse de zirvede yer almayı sürdüren Eskişehir’de vatandaşlar, bu durumu sosyalleşmenin artması ve maske kullanılmamasına bağladı.

ESKİŞEHİR 22.03.2022, 13:25
Eskişehir vaka sayıları düşse de zirveyi bırakmıyor

Haftalık koronavirüs artış sayısı düşse de zirvede yer almayı sürdüren Eskişehir’de vatandaşlar, bu durumu sosyalleşmenin artması ve maske kullanılmamasına bağladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteren tabloyu açıkladı. Tabloya göre, 26 Şubat-4 Mart tarihleri arasında 100 binde 856,33 vaka sayısı görülen Eskişehir, 5-11 Mart’ta bu sayıyı 709,95’e çekse de zirvede yer almaktan kurtulamadı. Eskişehirliler bu durumu sosyalleşme ve rehavete kapılmaktan kaynaklı tedbirsizlik olarak değerlendirdi. Yaşananlar karşısından ilgililerin ek bir tedbir, uyarı ve bilgilendirme çalışması yapmaması da dikkat çekiyor.

“Rehavete kapılmamamız gerekiyor”

Kapalı alanlarda kimsenin maske takmadığını belirten vatandaş Mustafa Ünlüce, “Ben bir derneğin başkanıyım. Dışarıda maskesiz geziyorum, ama içeride hiçbir maske takılmıyor. Bunu artık yetkililer de bir şey demiyor zaten. Bu yüzden vakalar yüksek olabilir. Bizim şimdi rehavete kapılmamamız gerekiyor. Maskelerimizi hala takmalıyız. Ankara’da vaka sayıları düşüyormuş, soğuk olduğu için maskeyi dışarda da takıyorlarmış” diye konuştu.

“Vaka sayıları ancak maske kullanımıyla ve hijyenle düşer”

Bir diğer vatandaş Sevim Güneş de fazla serbest kalındığını düşündüğünü aktararak, “Her taraflar açıldı. Okullar açıldı, çocuklarımız okula gitmek zorunda. Genelde okullardan geldiğine inanıyorum, çocuklar tam hijyeni yapamadığını düşünüyorum. Eskişehir’de çok serbest yaşıyoruz ona bağlıyorum. En ufak ihtiyacımızda dışarıya çıkıyoruz. Maske takılıyor, ama burunlar açık. Tam maskeyi de kullanmayı bilmiyoruz. Vaka sayıları ancak maske kullanımıyla ve hijyenle düşer” dedi.

“Genel olarak gençlerin maske taktığını şahit olmuyorum”

Vaka sayılarındaki yüksekliğin gençlerin sosyalleşmesi ve maske kurallarına dikkat etmemesine bağlayan vatandaş Mustafa Akdı ise şu ifadeleri kullandı:

“Eskişehir’de vaka sayılarının artma sebebi bence gençlerin hem çok fazla sosyalleşmesi hem de maske kurallarına dikkat etmemesi. Ben de maskesiz geziyorum, ama kapalı alanlarda maske takmaya özen gösteriyorum. Genel olarak gençlerin maske taktığını şahit olmuyorum. Bir şey yerken içerken maske takmıyorlar, ama diğer zamanlarda da maske takmıyorlar. Çok samimi oluyorlar genelde.”

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