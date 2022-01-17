Eskişehir vaka artışı sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre Eskişehir, yüz binde 533,62 oranla en hızlı koronavirüs vaka artışı yaşanan iller listesinde 3. sırada yer aldı. Eskişehir, yüz binde 1359,54 kişiyle ülkenin en yüksek oranlı ili olmaya devam etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre geçtiğimiz hafta yüz binde 825,92 olan vaka sayısı, bu hafta 1359,54 olarak açıklandı. Haftalık açıklanan vaka artış hızı grafiğinde Eskişehir, yüz binde 533,62 kişilik oranla tekrar ilk 10’a girerek 3. sırada yer aldı.

Bir önceki haftaya ait verilere göre Eskişehir’de vaka sayısı, yüz binde 427,42’den 825,92’ye artmıştı. Son açıklanan verilerde ise Eskişehir, yüz binde 533,62 kişi daha artışla 1359,52 oranına ulaştı. Bu veriler ışığında Eskişehir, bir kez daha ülke genelinde en yüksek vaka oranına sahip il oldu.