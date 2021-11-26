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Eskişehir Ülkü Ocakları ‘Yunus Emre ve Türkçe’ konferansı düzenledi

Eskişehir Ülkü Ocakları 2021-2022 Yunusemre Akademisi kapsamında eğitim programlarına Haller Gençlik Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen konferans ile başladı.

ESKİŞEHİR 26.11.2021, 16:17
Eskişehir Ülkü Ocakları ‘Yunus Emre ve Türkçe’ konferansı düzenledi

Eskişehir Ülkü Ocakları 2021-2022 Yunusemre Akademisi kapsamında eğitim programlarına Haller Gençlik Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen konferans ile başladı.

Eskişehir Ülkü Ocakları’nın düzenlediği konferans, Haller Gençlik Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Düzenlenen program Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy’un yaptığı açılış konuşmasının ardından, Mehmet Akif Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Himmet Büke’nin ‘Yunusemre ve Türkçe-Vatikan Arşivlerinde Yunusemre’ konferansı ile devam etti.

Konferansa, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, MHP Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Komar, MHP Tepebaşı İlçe Başkanı Uğur Yüceses, Ülkü Ocakları Tepebaşı İlçe Başkanı Murat Dağdeviren, Odunpazarı Ülkü Ocakları Başkanı Gökhan Aker, Yunusemre Ülkü Ocağı Başkanı Furkan Pınarbaşı, Türk Enerji-Sen Batı Anadolu Şubesi Başkanı İsmail Fıçıcı, MHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Leman Çelik Sivri, MHP Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Melek Öngül, Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Ülkü Ocakları’nın ve MHP’nin il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları teşkilatı üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sunuculuğunu Eskişehir Ülkü Ocakları Yönetim Kurulu Üyesi İlknur Şenyurt’un yaptığı konferans, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Açılış konuşmasını Eskişehir ülkü Ocakları Başkanı Kazım Aksoy yaptı. Kazım Aksoy konuşmasında 2019-2020 ve 2020-2021 Eğitim Akademileri’nden dem vurdu. Başkan Aksoy konuşmasında “Yunusemre’nin vefatının 700’inci yıl dönümü Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan’ın desteğiyle 2021 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl dönümleri arasına alınmıştı malumunuz. Bu minvalde Eskişehir Ülkü Ocakları olarak 2021-2022 Eğitim Akademimizin adının ‘Yunusemre Akademisi’ olmasını uygun bulduk. Bu minvalde Yunusemre’nin adının yaşatılması için kitap-kahve konseptiyle Ülkü Ocaklarına bağlı yeni bir mekan açacağız” dedi. Başkan Aksoy, Ülkü Ocakları faaliyetlerinin de yer aldığı detaylarla konuşmasını sonlandırdı.

Programın diğer konuşmacıları MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ve MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak oldu.

Programın ikinci kısmında ise Mehmet Akif Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Himmet Büke’nin verdiği olduğu ‘Yunusemre ve Türkçe-Vatikan Arşivlerinde Yunusemre’ adlı konferansa geçildi. Doç. Dr. Himmet Büke konferansında bugüne kadar Yunusemre ile ilgili pek çok çalışma yapıldığını belirtti. Büke, Yunus Emre’nin dil ve kültür dünyasının, Türkçe ile söylediği şiirlerin farklı yönleriyle ele alındığını ifade etti. Himmet Büke, çalışmaların bugün elde bulunan mevcut nüshalara dayanılarak yapıldığını ve Yunusemre’nin Risaletü’n-Nushiyye ve Divan-ı İlahiyat adlı iki eserini içeren divanının yurt içi ve yurt dışında farklı nüshaları bulunduğunu söyledi. Ayrıca nüshanın dil özellikleri ve söz varlığı bakımından değerlendirildiğinde eldeki nüshalar içinde en eski nüshadan istinsah edilmiş bir yazma olma ihtimalinin çok güçlü durduğunu ifade etti.

Yaklaşık 2,5 saat süren program sohbet ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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