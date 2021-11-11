Eskişehir Türk Ocakları Başkanı Ünal, Behiç Erkin’i vefatının yıl dönümünde andı

Eskişehir Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, asker, siyasetçi ve diplomat Behiç Erkin’i vefatının 60’ıncı yıl dönümünde yayınladığı mesajla andı.

Başkan Ünal, mesajında, Behiç Erkin’in gençler tarafından da bilinmesi ve unutulmaması gerektiğini belirterek, “Çanakkale ve İstiklâl Harbi kahramanlarından Kurmay Albay, demiryollarını kuran adam, ‘Demiryollarının babası’. MİT’in kurucularından, büyükelçi, mebus, nafia nazırı, ömrünü devletine ve milletine adayan, anıt mezarı kendi vasiyetiyle Eskişehir’de tren yollarının kavşak yeri Enveriye İstasyonunda yer alan Behiç Erkin’i vefatının yıl dönümünde rahmetle, şükranla yâd ediyoruz. Keşke bütün Eskişehirliler bugün bu eşsiz kahramanın anıt mezarını ziyaret edip, Fatiha’lar gönderseler. Birbirlerine muhteşem hatıratını hediye etseler ve torunu Emir Kıvırcık’ın Behiç Erkin’in bıraktığı notlardan hareketle kaleme aldığı “Büyükelçi” kitabını okuyarak, yokluklar içerisinde Anadolu’nun nasıl demirağlarla örüldüğünü Erkin’den öğrenseler. Ve nihayet çocuklarına hiç yoksa temel seviyede bu eşsiz kahramanın dillere destan hayatını okuyup, anlatsalar; çocuklarımız da o şartlarda perişanlıklar, yokluklar içerisinde bu fedakâr nesil tarafından millî devletin nasıl inşa edildiğini öğrenseler. Keza Behiç Bey’in ikinci cihan harbi esnasında büyükelçi olduğu Paris’te Nazizm’in zulmü altında inleyen 20 bin Yahudi’ye sahip çıkarak onların katliamdan kurtulmasını sağlayarak, bütün dünyaya nasıl insanlık örneği verdiğini öğrenseler. Aziz ruhu şâd olsun. Unutulmasın ki kahramanlarını unutan milletin geleceği olmaz” ifadelerini kullandı.