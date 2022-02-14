banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Rusya saldırı pozisyonuna geçti...
Rusya saldırı pozisyonuna geçti...
Çalışan annelere 4 ayrı ödeme yapılıyor!
Çalışan annelere 4 ayrı ödeme yapılıyor!
Emeklilere 1.100 TL ikramiye!
Emeklilere 1.100 TL ikramiye!
KDV indirimi zeytin ve zeytinyağına da yansıdı
KDV indirimi zeytin ve zeytinyağına da yansıdı

Eskişehir Türk Ocağı’nın 18. Olağan Kongresi yapıldı

Eskişehir Türk Ocağı’nın 18. Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim ve denetim kurulları ile genel merkez kurultay delegeleri seçildi.

ESKİŞEHİR 14.02.2022, 16:19
Eskişehir Türk Ocağı’nın 18. Olağan Kongresi yapıldı

Eskişehir Türk Ocağı’nın 18. Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetim ve denetim kurulları ile genel merkez kurultay delegeleri seçildi.

Eskişehir Türk Ocağı üyelerinin çoğunlukla katılım gösterdiği genel kurul toplantısının Divan Başkanlığına Süleyman Akıncı, Divan Katipliklerine ise İbrahim Tevfik Kök ve Alp Emre Varol seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongre, Ocak Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın konuşmasıyla devam etti. Pandemi sürecinde yapılan faaliyetlerden bahseden Ünal, “Eskişehir Türk Ocağı olarak geride kalan 3 sene içerisinde salgın ortamına rağmen faaliyetlerimize ara vermedik. Perşembe sohbetlerimiz, ramazan konferanslarımız, konak sohbetlerimiz, gençlik kurultaylarımız ve milli kültür yarışmalarımız dijital ortamda devam etti. Diğer taraftan ihtiyaç sahiplerine ve muhacir Türkmenlere de 3 yıl boyunca yardımlarımız sürdü. Bunlara ilave olarak geçtiğimiz sene içerisinde valilik, üniversiteler ve odalar ile birlikte Yunus Emre Hacı Bektaş ve Ahi Evran ile ilgili yüksek katılımlı büyük bilgi şölenleri yaptık. Şüphesiz bütün bunlar; milli mücadelenin her safhasında yer alan, milli devleti kuran ve sonrasında vazifelerinin bittiğini kabul etmeden Anadolu’yu imar hareketine girişen Türk Ocakları ve Türk Ocaklıları için yetmez. Türk Ocaklılar, Türk Milleti’nin geleceği için bilgi peşinde koşan, içinde bulunan çağı anlayan ve bu çağı yeni şeyler söyleyebilecek nesiller yetiştirmeliler. Bu düşüncelerle başından itibaren Türk Ocakları’nın kuruluşunda emeği geçen bütün büyüklerimizi ve yakın zamanda Hakk’a yürüyen dostlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Genel kurulumuzun milletimiz için, ocağımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından 3 yıllık Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu Raporu okunarak kabul edildi. Daha sonra yapılan seçimlerde, Yönetim Kuruluna; Prof. Dr. Nedim Ünal, Prof. Dr. Mehmet Topal, Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, Doç. Dr. Oktay Berber, Doç. Dr. Volkan Marttin, Yüksel Kayın ve Ali Suat Alpargu, Denetim Kuruna da Necmettin Başkut, Ferruh Singer ve Dr. Yılmaz Köprücü seçildi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11