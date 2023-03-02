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Eskişehir Türk Ocağı’ndan 20 afetzede öğrenciye burs
Türk Ocakları Eskişehir Şubesi, deprem bölgesinden 20 afetzede öğrenciye burs verileceğini duyurdu.
ESKİŞEHİR 02.03.2023, 15:52
Türk Ocakları Eskişehir Şubesi, deprem bölgesinden 20 afetzede öğrenciye burs verileceğini duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için ülke genelindeki sivil toplum kuruluşları da seferber oldu. Türk Ocakları Eskişehir Şubesi, afet bölgesinden 20 öğrenciye burs verileceğini açıkladı. Açıklamanın detaylarında; burslarda öncelikli olarak annesi, babası veya kardeşleri vefat eden Eskişehir’de öğrenim gören ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine verileceği belirtildi. Bursların karşılıksız olarak öğrenim hayatı boyunca 8 ay ödeneceği bildirildi. Son başvuru tarihi ise 10 Mart 2023 olarak açıklandı.