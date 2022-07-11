Eskişehir Türk Ocağı’nda coşkulu bayramlaşma

Eskişehir Türk Ocağı’nın geleneksel bayramlaşmasında birlik ve beraberlik temennilerinde bulunuldu.

Eskişehir Türk Ocağı’nın geleneksel bayramlaşması gerçekleştirildi. Geçen yıllara göre bu Kurban Bayramı’nda daha büyük bir topluluğun katıldığı bayramlaşmada, ocaklılar bir araya geldi. Bayramlaşmada Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, bayramların toplumsal gücü üzerinde durarak bu vesileyle yardımlaşmanın Türk milletinin en büyük hasretlerinden biri olduğunun altını çizdi. Türklüğe hizmette bir mefkûre ve kültür merkezi olan Eskişehir Türk Ocağı’nın Eskişehir’de yaşayan yardıma muhtaç başta Telafer Türkmenleri ve Afganistan’dan gelen Özbek Türkleri olmak üzere herkese yardım elini uzattığını, hamiyetperver kimselerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını sözlerine ekledi.

Hazirunun bayramını tebrik eden başkan Ünal, nice bayramlarda bir arada olma temennisiyle konuşmasını tamamladı.