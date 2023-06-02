Eskişehir TÜGVA gençleri doğa kampında buluşturuyor. Her yaz projeleriyle gençliğin dikkatini üstüne çeken Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği; bu yıl çıtayı daha da üst seviyeye taşıyarak ‘Doğa Kampı’ ve ‘Yaz Okulu’ projelerini duyurdu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilcisi Ramazan Anıl konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, ‘’Her sene olduğu gibi bu senede gençlerimizi doğayla buluşturuyoruz. Bizler misyonumuz gereği, gençlerimizin isteklerini kulak ardı etmeden çalışmaya devam ediyoruz. Eskişehirli gençlerimiz; hem doğayla bütünleşip hem de dolu dolu haftalar geçirdiler. Kamp yaptığımız şehirlerde gençlerimizle beraber, o şehrin hem kültürünü hem de tarihini beraber öğrendik. Gençlerimizle beraber eğlendik. Bizler, yazın gelişi ile kamplarımızı başlatıyoruz. Hedefimiz, Eskişehir’de 7 bin öğrencidir.‘ Sen geleceksin’ sloganıyla, bu yıl yaza damgasını vuracak. Türkiye’nin çeşitli illerinden kamp alanına gelen gençler; doğayla iç içe geçen bu kampla tatillerini renklendiriyor. Liselilerin merakla beklediği doğa kampı: Bir taraftan aksiyon ve macera dolu yarışmaların olduğu parkurlar, çeşitli sportif faaliyetler, diğer taraftan alanında uzman kişilerin misafir edildiği konferans, sohbet ve konserlerden oluşuyor. Gençler arasında muhabbet ve eğlencenin yoğun yaşandığı kamplara; Türkiye geneli ise 200 bin öğrencinin katılması bekleniyor’’ dedi.