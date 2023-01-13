Eskişehir trekking grubu Samrı’dan Çaltı’ya doğru yürüyüş yaptı

Eskişehirli trekking grubu, Bilecik’in Samrı Köyü’nden Çaltı Köyü’ne doğru uzun bir yürüyüş yaparak hem manzaranın hem de doğanın keyfini çıkardılar.

Eskişehirli doğaseverler, Bilecik’in Samrı Köyü’nden Çaltı Köyü’ne doğru yürüdü. Farklı yaş kategorilerinden bir araya gelen kalabalık trekking grubu, hem doğanın hem de temiz havasının keyfini çıkardı. Fotoğraf tutkunu Furkan Adıgüzel, bölgenin etrafında büyük bir çember çizdiklerini ve yer yer ufak zamanlı molalar verdiklerini belirtti. Trekking yürüyüşçüsü Adıgüzel, “Eskişehir ve çevresi trekking ve dağ yürüyüşleri için çok elverişli bir bölgedir. Bizler de elimizden geldiğince bu tür etkinlere katılmaya çalışıyoruz” dedi.