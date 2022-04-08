Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu’nda ‘Harezmi Eğitim Modeli’ uygulaması ilgi gördü

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu tarafından yerli ve milli eğitim modeli olan ‘Harezmi Eğitim Modelinin’ uygulanması öğretmen, öğrenci ve veliler arasında ilgi gördü.

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu Okul Müdürü Oktay Turinay ve okulun altı öğretmeninin yoğun gayretleriyle, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının başında Odunpazarı Ticaret Borsası Ortaokulu’nda, ‘Harezmi Eğitim Modeli’ uygulanmaya başlandı. Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu Okul Müdürü Oktay Turinay, yapılan eğitim hakkında ise şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin teknolojiyi kullanarak sorunları nasıl çözebileceklerini keşfetmelerinin yanında, güvenli ve etik değerleri özümseyip, bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak belirledikleri süreci, öğretmenleri ile değerlendirip ortaya koyan bir yapıdaki ‘Harezmî Eğitim Modeli’, Ticaret Borsası Ortaokulu’nda başarı ile uygulanmaktadır. Her hafta düzenli olarak okulumuzda etkinlikler yapılan ‘Harezmî Eğitim Modeli’ çalışmalarında; öğrencilerimiz, eğlenerek öğrenmekte ve problem çözme becerilerini geliştirmektedir. Yapılan çalışmaları yakından görmek ve bilgi paylaşımında bulunmak üzere, ‘Harezmî Eğitim Modeli’ Eskişehir İl Koordinatörü Fatma Zehra Doğan, Ticaret Borsası Ortaokulu’nu ziyaret ederek Okul Müdürü Oktay Turinay’ı ve ‘Harezmi Eğitim Modeli’ uygulayan öğretmenleri tebrik etti ve beğendi. Okulumuzda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan ‘Harezmî Eğitim Modeli’ Eskişehir İl Koordinatörü Fatma Zehra Doğan, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra kendilerine başarılar diledi" dedi.