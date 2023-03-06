Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencisi Yağmur Bilgiç Odunpazarı birincisi oldu

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencisi Yağmur Bilgiç, ’İstiklâl Marşı’nın Tamamını Ezbere Güzel Okuma Yarışması’nda Odunpazarı ilçe birincisi oldu.

12 Mart istiklâl Marşı’nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla; Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklâl Marşı’nın Tamamını Ezbere Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencisi Yağmur Bilgiç okulunda birinci olduktan sonra, ilçe finallerine katıldı. Eskişehir Milli Zafer İlkokulu’nda gerçekleşen ilçe finallerine ortaokullar kategorisinde 17 okul katıldı.

Katılımın yoğun olduğu yarışmada tüm öğrenciler, millî şair Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklâl Marşı’nı güzel okuma gayretiyle hünerlerini sergilediler. Düzenlenen yarışmada Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencisi Yağmur Bilgiç birinci oldu. Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapılan ödül töreninde; Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri tarafından ilçede farklı kategorilerde birinci olan öğrenciler ödüllendirildiler.

Eskişehir Ticaret Borsası Ortaokulu Müdürü Oktay Turinay, "Öğrencimiz Yağmur Bilgiç’i başarısından dolayı tebrik ediyorum. İl finalinde de öğrencimiz Yağmur Bilgiç’in yanında olacağız ve yalnız bırakmayacağız. Kendisine başarılar dilerim, kendisine güveniyoruz ve Eskişehir’in gururu oldu" dedi.