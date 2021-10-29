Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulunda ‘Mevlid-i Nebi’ programı düzenlendi

Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen ‘Mevlid-i Nebi’ programı büyük ilgi gördü.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı şereflendirdiği ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ kapsamında Eskişehir Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu tarafından ‘Mevlid-i Nebi’ programı düzenlendi. Korona virüs tedbirleri göz önünde bulundurularak hem Ticaret Borsası Ortaokulu hem de Ticaret Borsası İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine telekonferans yöntemiyle program aynı anda izletildi. Programa; kurum amirleri ve izleyiciler katıldı. Yaklaşık bir saat süren etkinlik programı: Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını Okul Müdürü Oktay Turinay gerçekleştirdi ve etkinlik programı hakkında bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında; ‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ konulu konferansta konuşan Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Fatma Adsoy, ‘’Vefa kavramı; sevgide, dostlukta ve arkadaşlıkta devamlılık anlamına gelir’’ dedi. Adsoy, ‘’Peygamberimizin hayatından örnekler verdi. Özellikle Peygamberimizin mücadelesindeki vefa üzerinde’’ konuşmalar yaptı.

İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleşen programın sonunda; Okul Müdürü Oktay Turinay, Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Fatma Adsoy’a emeklerinden dolayı çiçek buketi takdim etti. Etkinlik sonrasında misafirlere ve öğrencilere ikramlarda bulunuldu. Program katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.