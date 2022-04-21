Eskişehir Sütlüce Spor Kulübü, iftar yemeğinde spor camiası ile bir araya geldi

Eskişehir Sütlüce Spor Kulübü düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Eskişehir’de Sütlüce Spor Kulübü binasında düzenlenen iftar yemeğine, Eskişehir’de bulunan kulüp yöneticileri, Sütlüce Spor Kulübü futbolcuları, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Eskişehir Şube Başkanı İlhami Can katıldı. Sütlüce Spor Kulübü Başkanı Ramazan Asut iftar yemeğinde yaptığı konuşmasında, ‘’İftar yemeğinde spor camiasıyla beraber olmaktan memnuniyet duydum. Tüm spor camiasının Ramazan ayını en içten dilekleriyle kutlarım. Ramazan ayı, Müslümanlar için inanç, huzur, karşılıklı sevgi, saygı ve paylaşmanın olduğu bir aydır. Bizler de bu vesile ile, bir aile gibi yan yana gelerek bu akşam iftar yemeğini beraber yedik, birbirimizle kaynaştık ve tanıştık. Keşke imkân olsa da her iftarda böyle yan yana gelebilsek. Ama en azından dualarımız beraber olsun’’ dedi.