Eskişehir ‘Sui Generis Tiyatro’dan festival damgası

Eskişehir ‘Sui Generis Tiyatro’; Bursa Gemlik’te düzenlenen festivale katıldı ve festivalde ‘Kargalar’ adlı Tiyatro oyununu sergiledi.

‘Sui Generis’ Tiyatro, 2009 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesinde kuruldu. ‘Sui Generis Tiyatro’ tarafından özel olarak hazırlanan, prodüksiyon oyun olma özelliği taşıyan ve yönetmenliğini Kutan Gökkaya’nın üstlendiği ‘Kargalar’ adlı tiyatro oyunu ile; Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu tarafından paydaş olarak organize edilen ‘III. Av. Özgür Aksoy Tiyatro Günleri’ne davet edildi. Festivalde; birden fazla şehirden katılan oyunlar, performanslarını sergiledi. Hiçbir zaman ve hiçbir ülkede geçmeyen ama dünyanın hemen her ülkesinde ve her döneminde yaşanan gerçeklerin oyunu ‘Kargalar’, güç dengeleri arasındaki yapıyı mizahi bir açıdan ele alıyor. Hüseyin Akçar, Tuna Can Ünver, Büşra Karadan, Merve Öztuna, Yusuf Alperen Karakuş ve Mert Efe Dursun tarafından oynanan ‘Kargalar’ adlı tiyatro oyunu, Gemlik’teki seyirci tarafından coşkuyla karşılandı. Gemlik’te harika bir oyun oldu.

Gemlik’te, oyunlarına gösterilen bu ilgiden mutlu ve gururlu olduklarını belirten grup koordinatörü Hüseyin Akçar, ‘’Gönüllülük esasına dayanan ‘Sui Generis Tiyatro’ Eskişehir’in sevilen tiyatrosudur. Herkes tarafından sahiplenilmektedir ve takdir edilmektedir’’ dedi.