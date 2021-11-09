Eskişehir ‘Sui Generis Tiyatro’ seyirciden tam not aldı

KKTC, Sırbistan, Rusya, İspanya, Özbekistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Türkiye’den de birkaç oyunun ve katıldığı festivalde ‘Sui Generis Tiyatro’ seyirciden tam not aldı.

3’ncü Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde; ‘Sui Generis Tiyatro’, Eskişehir’i “Dönemeç” oyunuyla temsil etti. Uluslararası jüri tarafından değerlendirmeye tabi tutulan festivalde; ‘Dönemeç’ oyunu ile Hakkı Kuş: ‘En İyi Sahne Tasarımı’ ödülüne layık görüldü. Oyundaki başarısından dolayı; Eskişehirli tiyatro oyuncusu ve koordinatörü Av. Hüseyin Akçar: ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görüldü. Ödüller: Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde oyunculara takdim edildi. ‘Dönemeç’ in prömiyeri, Eskişehir ‘Salon 2016’ da gerçekleştirildi.

Grup koordinatörü ve tiyatro oyucusu Av. Hüseyin Akçar yaptığı açıklamada, ‘’Tankred Dorst’tan uyarlanan ve Behçet Necatigil’in çevirdiği oyunda: ‘İnsanlardan uzak, güvenli olmayan bir yerde, uçurumdan yuvarlanan arabaların parçalarını toplayan ve bunlardan elde ettikleri gelirle geçimlerini sağlayan iki kardeşin öyküsü’ konu ediliyor’’ dedi. Gerçekleşen oyunun sonunda; Akçar, “Tiyatro iyidir, mutlaka gidin” dedi.

Oyunun yönetmenliğini; Eskişehir Şehir Tiyatrolarının başarılı sanatçısı Hakkı Kuş gerçekleştirdi. Tiyatro’nun grup koordinatörü ve tiyatro oyuncusu Av. Hüseyin Akçar, Eren Coşan ve Kutan Gökkaya’nın rol aldığı oyun izleyicileri adeta büyüledi.