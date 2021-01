Eskişehir Seyitgazi Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu öğrencileri uluslararası projelerde yer alıyor

Eskişehir Seyitgazi Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu öğrencileri uluslararası projelerde yer alıyorlar.

Eskişehir Seyitgazi Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu öğrencileri, Okul Müdüresi Belkız Dere, Okul Müdür Yardımcısı Tuğçe Ekici’nin rehberliğinde bu yıl ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan, etwinning partalında uluslararası beş farklı projede çalışıyor. Öğrencilerin akademik, duygusal, sosyal ve kültürel becerilerini geliştirmeyi hedefleyen projeler aynı zamanda uzaktan eğitim sürecinde nitelikli ve kaliteli çalışmalar yürütülmesine katkı sağlıyor. Projelerde; müfredata uygun konu konular drama, orff, sanat terapi ve web 2.0 araçları gibi yeni eğitsel yöntemler ve disiplinler arası yaklaşım kullanılarak işleniyor, kalıcı ve anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesine katkı sağlanıyor. Her birinde farklı bilgi ve becerilerin kazandırılmaya çalışıldığı projeler, Türkiye’nin farklı illerinden öğrenciler ile Azerbaycan, Romanya, Arnavutluk, Polonya, Litvanya ve İtalya’dan pek çok öğrenciyi bir araya getiriyor, işbirlikçi çalışmalar yapmalarını, ortak öğrenme ürünleri oluşturmalarına fırsat sağlıyor. Katılım tarihine göre projelerimiz; Teaching Music with CLIL, Ekonominin Minik Kahramanları, Kids&Tech, Artist for A Day ve I Choose My Profession.Teaching Music with CLIL Projemiz Kuruculuğunu okulumuz Müdür Yardımcısı Tuğçe Ekici’nin yaptığı projeye, Türkiye, Romanya ve Arnavutluk’tanda ortaklar katılıyor. Projede yeni bir yabancı dil öğrenme yöntemi olan “İçerik ve Dil Entegre Öğrenme (CLIL)” yöntemi uygulanıyor. Yöntem sayesinde müzik dersi kazanımları İngilizce dersi kazanımları ile ilişkilendirilerek 7-11 yaş arası öğrencilerin bir dil öğrenmesine katkı sunuluyor. Alanında uzman konuklar webinarlar aracılığıyla proje ortağı öğretmenler ve öğrenciler ile uygulamalı çalışmalar yürüyor. Ayrıca projede, ritim, orff ve şarkı çalışmaları başta olmak üzere öğrencilerin müzik kültürünün gelişimine destek sağlanıyor.