banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Elon Musk’a soruşturma! Manipülasyonla suçlanıyor
Elon Musk’a soruşturma! Manipülasyonla suçlanıyor
YABANCI GELİN SAYISI 18 BİN 909 OLDU
YABANCI GELİN SAYISI 18 BİN 909 OLDU
Apple 100'den fazla şirket satın aldı
Apple 100'den fazla şirket satın aldı
Borsada neler oluyor?
Borsada neler oluyor?

Eskişehir Şehir Hastanesi bölgesinde tek

İç Anadolu Bölgesi’nde Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler arasında ilk özel MS Polikliniği (Multiple Skleroz) Eskişehir Şehir Hastanesi’nde hizmet vermeye başladı.

ESKİŞEHİR 26.02.2021, 11:53
3
Eskişehir Şehir Hastanesi bölgesinde tek

İç Anadolu Bölgesi’nde Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler arasında ilk özel MS Polikliniği (Multiple Skleroz) Eskişehir Şehir Hastanesi’nde hizmet vermeye başladı.

İç Anadolu Bölgesi’nde hizmet veren devlet hastaneleri arasında ilk MS Polikliniği Eskişehir’de açıldı. Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan poliklinik farklı illerden gelen çok sayıda vatandaşa hizmet veriyor. Şubat ayı itibariyle faaliyete giren poliklinikte her çarşamba MS hastalığı için özel muayene günleri yapılacak. MS tanısı koyulan hastalarda kısa sürede tedaviye başlamak büyük önem taşırken, Eskişehir Şehir Hastanesi tam teşekküllü polikliniği sayesinde hastalara hızlı müdahale edilebiliyor.

“Hem çok heyecanlıyız hem de fazlasıyla gururluyuz”

MS hastalığı hakkında bilgi vererek bu tedavileri halka sundukları için gururlu olduklarını belirten Nöroloji Bölümü Uzm. Dr.

Ramazan Akay, “Eskişehir Şehir Hastanesi’nde çarşamba günleri Multiple Skleroz (MS) hastalığı için özel poliklinik günleri yapacağız. Bu uygulamaya şubat ayı itibariyle uygulamaya başladık. MS hastalığı merkezi sinir sisteminin optimum bir hastalığıdır. Yani beyin ve omuriliği tutan, vücuttaki savunma hücrelerinin kendi sinir hücrelerine saldırması sonucu ortalığa çıkan bir hastalıktır. Çoğunlukla 20-40 yaş arası erişkin bireylerde görünen bir hastalıktır. Birçok farklı semptomlarla hastalarımız bize geliyor. En çok uyuşma şikâyetiyle karşılaşıyoruz. Ayrıca kaslarda güç kaybı, baş dönmesi, çift görme ve dengesizlik şikâyetiyle de gelen hastalarımız oluyor. Bölgemizde Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde özel MS polikliniği veren ilk hastane Eskişehir Şehir Hastanesi’dir. Hem çok heyecanlıyız hem de böyle bir hizmeti hastalarımıza ve halkımıza sunduğumuz için çok gururluyuz” ifadelerini kullandı.

“MS’e dair tüm tedavi yöntemlerini uygulayabiliyoruz”

Kullanılan tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler aktaran Nöroloji Bölümü Uzm. Dr. Duygu Arslan Mehdiyev ise şunları söyledi:

“MS tanısı konulan hastalarda hızlıca tedaviye başlanılması ve yakın takibinin yapılması çok önemli. Hastalığın tanısında 3 Tesla MR, MR görüntüleri, uyarılmış potansiyeller adı verdiğimiz sinir hücrelerinin hepsi ve göz sinirleri değerlendirildiği OCT testi detaylıca değerlendiriliyor. Tüm bu tetkiklerin tamamını hastanemizde yapabiliyoruz. Üçüncü basamak sağlık kuruluşu olan bir hastane olduğu için MS’e dair tüm tedavi yöntemlerini uygulayabiliyoruz. Hastanemizde MS hastalarının daha yakından takip edilebilmesi, detaylı olarak dosyalarının tutulabilmesi ve izlemlerin gerçekleştirilebilmesi için MS Polikliniği hizmeti vermeye başladık. Hastalarımız tedirginlik duydukları her zaman başvuru yapabilirler. Ayrıca çarşamba günleri de rutin kontrollerimiz gerçekleşecek. Aktif genç erişkinlerde görülen bu kronik rahatsızlık için bu polikliniğin faydalı olacağını düşünüyoruz. Biz doktorlar da her zaman hastalarımızın yanındayız.”
Yorumlar (0)
banner422
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19