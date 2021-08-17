Eskişehir sanayisinin nitelikli işgücü, EOSB Meslek Lisesinde yetiştiriliyor

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin sanayicilere tanıtım toplantısında konuşan Başkan Küpeli, “Okulumuz bir yıldız gibi parlıyor. Eskişehir sanayisinin nitelikli işgücü burada yetiştiriliyor” dedi.

Eskişehir sanayisinin nitelikli ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında açılan, bu yıl ana kampüs inşaatı tamamlanan Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, düzenlenen tanıtım toplantısıyla sanayicilere tanıtılmaya devam ediyor. Toplantıya Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyeleri Hikmet Çetin, Samet Özkaya ve Bölge Müdürü Erhan Tatar, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, okul idarecileri, öğretmenler ve sanayiciler katıldı. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen toplantı öncesi katılımcılara Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki atölyeler, sınıflar ve spor salonu gezdirilerek bilgiler verildi.

“2 yeni bölüm açtık, bu yıl 390 yeni öğrenci aldık”

Katılımcılara konferans salonunda konuşma yapan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, okulu kurmalarındaki amaçlarının Eskişehir sanayisinin katma değerli ürün yapısının geliştirmesine imkân sağlayacak nitelikli insan gücünü en iyi şekilde eğitip, iş hayatına hazırlamak olduğunu söyledi. Başkan Küpeli, bu yıl okula 390 yeni öğrenci daha aldıklarını aktararak, “Bu okul hepimizin. Eskişehir sanayisinin yaklaşık 15-20 yıldır hayalini kurduğu okulumuz 2019 yılında ilk 100 öğrenciyle eğitim hayatına başladı. 2019 yılının son aylarında bu gördüğünüz modern kampüs binamızın yapım çalışmalarına başladık. Pandemi dönemi olmasına rağmen 9-10 aylık bir sürede okulumuzu geçen sene hizmete açtık. 3 ana bölümde eğitime başladık. Geçen yıl aldığımız öğrencilerle okulumuzun toplam öğrenci sayısı 373 kişiye çıktı. Bu yılda 9. sınıfa 390 yeni öğrenci daha aldık. Bu yıl ayrıca 2 ana bölümü daha eğitime açıyoruz. Okulumuza çocuklarını göndermek isteyen halkımızdan yoğun bir talep oldu. 500’ün üzerinde başvuru aldık. İnşallah birkaç yıl sonra okulumuzdaki öğrenci sayısının bin 560 kişiye çıktığını da göreceksiniz. Eskişehir OSB Meslek Lisesi ülkemizde ve Eskişehir’de adeta bir yıldız gibi parlıyor. Meslek Liseleri arasında ülkemizin en iyi ve seçkin okulunu yaptık. Halkımızın ilgisi de bunu bir kanıtı. İlerleyen yıllarda her yıl ortalama 390 kişi civarında iyi yetişmiş gencimizi Eskişehir sanayisine nitelikli iş gücü olarak kazandıracağız” dedi.

“Çocuklarımızın ellerinden tutun”

Çocukları sanayiye kazandırmak için sanayicilerin desteklerine ihtiyaçları olduğunu söyleyen Başkan Nadir Küpeli, “Sizlerden okulumuz ve öğrencilerimiz adına bazı isteklerimiz olacak. Burada eğitim alan çocuklarımızın stajı için işyerlerinizi bize sonuna kadar açın. Çocukların stajları düzgün bir şekilde yapılabilsin, çocuklar çalışma ortamını tam olarak görebilsin. Stajlarda onların elinden tutun. Mezun olan gençlerimizi mutlaka istihdam edin ve onlara pozitif ayrımcılık yapın. Bu çocukları sanayiye kazandırmak için sizde elinizi taşın altına koyun. Okulumuza destek olmak üzere buraya yapılabilecek yan işlerinizi mutlaka bize gönderin” ifadelerini kullandı.

“Sanayicimiz geleceğe daha güvenli bakacak”

Eskişehir sanayisinin geleceğe daha güvenli bakabilmesi için önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Başkan Küpeli, “Bu büyük insan gücü potansiyelimizin zamanla niteliğinin ve kalitesinin arttırılması, çok daha iyi eğitimli ve sertifikalı meslek dallarında uzmanlaşmaları sanayimizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Hayata geçirdiğimiz meslek lisemiz, bunun yanında MEGEM ve ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi ile sanayimizin geleceğe daha güvenli bakabilmesi için yapılan önemli yatırımlardır” diye konuştu.