Eskişehir Sanayi Odası ve üniversiteliler buluştu

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir’de bulunan 3 üniversitenin öğrenci kulüpleri ile tanıtım, ortak proje üretme ve değerlendirme içeriğine sahip istişare toplantılarında bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, öğrenci kulüpleri temsilcilerinin ve ilgili öğretim üyelerinin katıldığı istişare toplantılarında Eskişehir’in kent ve sanayi kültürünün gelişimine sunulabilecek katkılar mercek altına alındı.

ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın’ın sunumu ile başlayan toplantıda ESO’nun çalışmaları hakkında bilgi verilirken, öğrenci kulüplerinde görev alan gençlerin önerileri değerlendirildi.

İnteraktif şekilde gerçekleştirilen toplantılarda, ESO’nun öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak şekilde ortak yürütülebilecek çalışmaların hayata geçirilmesi planlandı.