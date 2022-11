Eskişehir Sağlık Müdürü Bilge: “Dünya çapında milyonlarca diyabetli insan, diyabet bakımına erişemiyor”

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, “14 Kasım Dünya Diyabet Günü” dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Dünyada her 10 yetişkinden birinin halen diyabetle yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu kişilerin neredeyse yarısı diyabetli olduklarını bilmemektedirler” ifadelerine yer verdi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü çerçevesinde açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) önerileri ile 1991 yılından başlayarak diyabetin önemine dikkat çekmek ve hastalık hakkında farkındalığını artırmak amacı ile 14 Kasım Dünya Diyabet Günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 2021-2023 Dünya Diyabet Günü teması diyabet bakımına erişimdir. Şeker hastalığı, pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun ürettiği insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu oluşan ömür boyu devam eden kronik ve insülin üreten hücrelerin azalması ile devam eden bir hastalıktır. Diyabet küresel bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre dünyada 463 milyon diyabet hastası bulunmaktadır. Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı çocuk ve gençlerde de diyabet görülme sıklığını arttırmaktadır. Dünya çapında milyonlarca diyabetli insan diyabet bakımına erişemiyor. Diyabetli kişiler, durumlarını yönetmek ve komplikasyonlardan kaçınmak için sürekli bakım ve desteğe ihtiyaç duyarlar. 2021’de 537 milyon yetişkin diyabetle yaşamaktadır. Bu sayının 2030’da 643 milyona ve 2045’te 783 milyona çıkması beklenmektedir. Her 6 canlı doğumdan 1’i gebelikte yüksek kan şekerinden (hiperglisemi) etkilenir. Dünyada her 10 yetişkinden birinin halen diyabetle yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu kişilerin neredeyse yarısı diyabetli olduklarını bilmemektedirler” diye belirtti.