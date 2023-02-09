Eskişehir OSB’nin ikinci arama kurtarma ekibi yola çıktı

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İtfaiye Amirliğine bağlı arama kurtarma ekibi, deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak üzere yola çıktı. Ekipler Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verecekler.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin yaralarını sarmak adına Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çok sayıda binanın yıkıldığı can kayıplarının her geçen saat arttığı depreme Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ikinci destek ekibi gönderdi. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB İtfaiyesi’nde 6 personel ve 1 araçtan oluşan ekibin Kahramanmaraş’ta deprem çalışmalarına destek olmak için yola çıktığını belirtti.

“El birliğiyle yaraları sarmaya devam edeceğiz”

Başkan Küpeli, yaraları el birliğiyle saracaklarını ifade ederek, “Öncelikle ülkemize geçmiş olsun diyorum. Büyük bir felaket yaşandı. Bu acı ve yarayı hep birlikte saracağız. Tüm sanayicilerimizin katkılarıyla dün ve önceki gün yardım malzemeleri bölgeye gönderilmişti. Dün ilk ekibimiz yola çıkmıştı. Bugün ise itfaiye amirliğimize bağlı 6 kişilik ikinci ekibimiz bölgeye gönderildi. AFAD ile koordineli Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde çalışmalara destek olacaklar. El birliği halinde desteğimiz devam edecek. Bölge müdürlüğü olarak sanayicilerimizin katkılarıyla ilerleyen günlerde malzeme yardımlarımızı sürdüreceğiz. Bir kez daha büyük felakette hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.