Eskişehir OSB’nin doğal gaz girişimi sonuç verdi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli’nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdindeki girişimi ile Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Metin Saraç’ın girişimleri sonucunda OSB’lerdeki firmaların büyük çoğunluğunu kapsayacak şekilde doğal gaz fiyatlarında indirime gidildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, OSB’lerde üretim yapan yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküpün altında olmasına rağmen Kademe-1 yerine daha yüksek fiyatlı olan Kadem-2 tarifesinden doğal gaz kullanan tesislerin mağduriyetlerinin ortadan kaldırıldığını belirtti. Yoğun girişimlerin sonucunu aldıklarını kaydeden Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eskişehir OSB olarak yoğun girişimlerimiz sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve BOTAŞ ile yapılan görüşmeler neticesinde 1 Mayıs’tan itibaren OSB’lerimizde yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen sanayicilerimiz Kademe-2 yerine, daha ucuz olan Kademe-1 tarifesinden yararlanmaya başlayacaklar. Eskişehir OSB’deki firmaların yüzde 92’si bu kapsamda olduğu için yeni indirimli fiyatlardan doğal gaz kullanacaklar ve enerji maliyetlerinde ciddi bir düşüş yaşanacak. Böylece yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen OSB’deki sanayicilerinin mağduriyetleri de ortadan kalkmış oldu. Sanayicimize hayırlı olsun. Eskişehir OSB yönetimi olarak sanayicilerimizin sorunlarını ortadan kaldırmak için her zaman yoğun bir şekilde çalışıyoruz.”