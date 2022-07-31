Eskişehir OSB’den Başsavcı Yeldan’a hayırlı olsun ziyareti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle birlikte Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ali Yeldan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyeleri Hasan Hakan Bayar ve Erol Öz ile birlikte Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ali Yeldan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Küpeli ve beraberindeki heyet Başsavcı Yeldan’a yeni görevinde başarılar diledi.

“Şehrimize ve ülkemize hizmet etmeye ediyoruz”

Ziyarette EOSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB’de yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve yapılan yeni yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Vizyoner projeleriyle Türkiye’ye örnek OSB olarak sanayiciye hizmet ettiklerini belirten Başkan Küpeli, “Eskişehir’in sanayi ve ticari hayatına olduğu kadar eğitimden, sosyal ve kültürel etkinliklerine kadar birçok alanda öncü rol üstlenen Eskişehir OSB olarak vizyoner çalışmalara imza atıyoruz. Sanayicimizden aldığımız güç ile hem sanayicimize hem de şehrimize ve ülkemize hizmet etmeye ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük ikinci organize sanayi bölgesi olduklarını, son 2 yıldır arsa tahsis rekorları kırdıklarını söyleyen Başkan Küpeli, gelen taleplere hızlıca cevap vermek, arsa sıkıntısı yaşamamak adına OSB’nin toplam büyüklüğünü önümüzdeki yıllarda 50 milyon metrekareye çıkartmayı hedeflediklerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti bildiren Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir’de görev yapmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi. En kısa sürede bölgeyi ziyaret etmek istediğini dile getiren Yeldan, Eskişehir OSB yönetiminin şehrin gelişimi ve kalkınması yürüttüğü çalışmaların çok değerli olduğunu söyledi. Yeldan, Eskişehir için hizmet eden tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğine her zaman hazır olduklarını vurguladı.