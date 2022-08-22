Eskişehir OSB ile Orman Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği artacak

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret eden Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, Eskişehir OSB ile her zaman iyi ilişkiler kurduklarını aktararak, bölgenin yeşillendirilmesi adına vermiş oldukları katkıların artarak devam edeceğini söyledi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan ile birlikte Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Eskişehir OSB ile her zaman iyi ilişkiler kurduklarını aktaran Müdür Boz, Türkiye’nin en çevreci, en yeşil OSB’sine vermiş oldukları desteklerin artarak devam edeceğini belirtti.

“Yeşile ve çevreye önem veriyoruz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, yeşile ve çevreye önem veren yönetim olarak Eskişehir OSB’nin ağaçlandırılması noktasında Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliğinin devam ettiğini belirtti. Yürütülen ortak çalışmalar neticesinde Başkan Küpeli, yapılaşmaya açılan yeni alanlardaki altyapı işlerinin tamamlanmasının ardından bu bölgelere binlerce yeni ağaç fidanı ve yeşillik dikileceğini dile getirdi.

“Geleceğimize yatırım yapıyoruz”

“Geleceğimize yatırım yapıyoruz” diyen Başkan Küpeli “Çorak arazileri OSB haline getirerek, yeni yüzlerce sanayi tesisinin kurulmasını sağladık. Bölgede altyapı çalışmalarımız hızla devam ederken, altyapısı biten kısımlarda çok sayıda sanayi tesisinin kuruluşu devam ediyor. Binlerce insanımıza iş kapısı açarken, ekonomimize büyük bir katkı sağlıyoruz. Bölgede yapılaşmanın ve diğer altyapıların bittiği alanlarda çok hızlı bir ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapacağız. Boş toprakları yeşille ve fabrikalarla dolduruyor, geleceğimize yatırım yapıyoruz” diye konuştu.