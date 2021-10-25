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Eskişehir OSB ‘Cumhuriyet Bisiklet Turu’ etkinliği düzenledi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ve Bisiklet Dostluğu Grubu katkılarıyla Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yılı dolayısıyla “Cumhuriyet Bisiklet Turu” düzenledi.

ESKİŞEHİR 25.10.2021, 12:52
Eskişehir OSB ‘Cumhuriyet Bisiklet Turu’ etkinliği düzenledi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ve Bisiklet Dostluğu Grubu katkılarıyla Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yılı dolayısıyla “Cumhuriyet Bisiklet Turu” düzenledi.

Bisiklet turuna Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve eşi Ferdağ Küpeli, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Rahmi Özyiğit, okul müdür yardımcısı Bülent Seğmen, okul öğretmenleri, öğrencileri ve Bisiklet Dostluğu Grubu üyeleri katıldı. Odunpazarı Meydanında başlayan bisiklet turu, şehir merkezinde atılan tur sonrası yine Odunpazarı Meydanında son buldu.

“Bundan sonra bu bisiklet turlarını, coşkusunu sürekli yaşatacağız”

Düzenlenen bisiklet turuna ilişkin konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98’nci yılı dolayısıyla Eskişehir OSB, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde Bisiklet Dostluğu Grubunun katkılarıyla bir bisiklet turu düzenledik. Amacımız hem Cumhuriyetimizin 98’inci yılını kutlamak hem de öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle güzel bir etkinlikte buluşmaktı. Güzel bir etkinlik oldu. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98’inci yılı dolayısıyla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Programımıza katılanlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu bisiklet turlarını, coşkusunu sürekli yaşatacağız” diye konuştu.

“Organize Sanayi Bölgesi sadece fabrikalardan ibaret değil”

Başkan Küpeli, organize sanayi bölgesi olarak sosyal yönlerinin son derece güçlü olduğunu ifade ederek, “Organize Sanayi Bölgesi sadece fabrikalardan ibaret değil. Bizler üretici ve sanayici olduğumuz kadar sosyal yanımızda var ve bizlerde bu hayatın içindeyiz. Ayrıca Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yeni okul olmamıza rağmen birçok dalda önemli başarılara okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin sayesinde imza attık. Türkiye’nin en iyi okulu olarak, Türkiye’nin ve Eskişehir’in en iyi sosyal aktivitelerini de yapan okuluyuz. Bizim sosyal faaliyetlerimiz de çok güçlü. Bu etkinlikle farklı bir okul olduğumuzu, farklı etkinliklere imza atan bir okul olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk. Bu anlamda okul yetkililerimize ve öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım” dedi.

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