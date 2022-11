Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli’den 10 Kasım mesajı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Küpeli, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Dünyanın en büyük liderlerinden biri olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılarak ebediyete intikal edişinin 84’üncü yılında büyük bir özlem ve minnet ile anıyorum. Anadolu topraklarından başlayan bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi hiç kuşku yoktur ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde başarıya ulaşmıştır. Bu sebepledir ki Ulu Önder Atatürk, dünyada pek çok topluma istisnasız bir örnek olmuştur. Kurtuluş ve kuruluş yıllarında; karanlıktan aydınlığa geçişin, karışıklıktan düzene ulaşmanın ve bağımlılıktan özgürlüğe varışın her aşamasında onun liderliği ve belirleyici müdahalesi, tayin edici bir nitelik arz etmiştir. O’nun yüksek erdemi sayesinde Samsun’da atılan ilk adımla esaretin bariyerleri devrilmiş ve Cumhuriyet’in ilanıyla da milletimiz kendine sahip çıkacak iradeyi göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmakla kalmamış, emsalsiz dehası ile kalkınma seferberliği başlatarak, eğitimden sanata hukuktan ekonomiye her alanda çağın ötesinde bir vizyonla inkılaplar gerçekleştirmiştir. Büyük Atatürk, askeri ve siyasi dehasının yanı sıra ortaya koyduğu ekonomik vizyonu ile de bizlere her zaman ışık tutmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir” sözü her zaman bizlerin yol göstericisi ve rehberi olmuştur. Bize düşen, 10 Kasım’ları bir yas günü haline getirmek değil, O’nun hedeflerini, fikirlerini hissetmek ve ülkemiz için ortaya koyduğu vizyonu hayata geçirmek üzere çalışmaktır. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak, Büyük Önder’in “Medeniyet yolunda muvaffakiyet yenileşmeye bağlıdır” sözünden de yola çıkarak, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da O’nun bizlere bıraktığı en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni gösterdiği hedeflere ulaştırmak üzere var gücümüzle çalışacağız. Kalkınma yolunda her sene çok sayıda yeni sanayi tesisini Eskişehir OSB’ye kazandırarak, ekonomik büyümeye ve gelişmeye katkı sağlamayı sürdüreceğiz.

Bu duygularla bu cennet vatan uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi yad ediyor, bağımsızlığımızın mimarı Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. O her şartta yükselen fikir bayrağımız, yolumuzu aydınlatan ışığımız ve hepimizin birleştirici gücü olmaya devam edecektir.”