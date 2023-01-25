Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dış Danışma Kurulu Toplantısına katılan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından yapılan tasarımların sanayi ile buluşması; üretime, endüstriye, istihdama ve ihracata dönüşmesi gerektiğini belirtti.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dış Danışma Kurulu Toplantısına katıldı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Tutal moderatörlüğünde online olarak yapılan toplantıda söz alan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Tasarımlarınızı dünya pazarına sunmalıyız

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından yapılan tasarımların sanayi ile buluşması; üretime, endüstriye, istihdama ve ihracata dönüşmesi gerektiğini ileten Başkan Küpeli, “Dünya küçüldükçe rekabet sertleşmeye başladı. Eski metotlar ile mücadele ederek, dünya pazarında yeteri kadar pay almamız artık mümkün gözükmüyor. Bundan dolayı bizim öğretim üyelerine ve üniversitelerimize çok daha fazla ihtiyacımız var. Ülkemizde üniversite-sanayi iş birliği istenilen boyutta olmasa bile hızla gelişmekte, sanayiciler olarak bizler, üniversitelerimizden birçok konuda beklenti içerisindeyiz. Eskişehir OSB olarak iş birliğine her zaman hazırız. Uygulanabilir tasarımların sanayi ile buluşması ve bunların üretime, endüstriye, istihdama ve ihracata dönüşmesi gerekiyor. Yaptıklarınıza ve geliştirdiklerinize sanayi olarak bizim çok ihtiyacımız var. Bilimsel ilerleme ve gelişme olmadan sanayinin daha fazla ilerlemesine imkân yok. Bu noktada mühendislik ve mimarlık fakültesine çok fazla iş düşüyor. Çok daha kullanışlı ürünleri geliştirip tasarlayarak insanların konforunu artırmamız gerekiyor. Biz de sanayiciler olarak bu yeni ürünleri üretmek ve bunları dünya pazarına sunmak istiyoruz. Bunun için de beraber çalışarak, birlikte bu işleri başararak hem ülkemize hem şehrimize katkıda bulunmalıyız” diye konuştu.