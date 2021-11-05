Eskişehir Orman Bölge Müdürü değişti

Eskişehir’de yaklaşık 5 yıldır Orman Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Recep Temel’in yerine İsmail Boz atandı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü görevini 22 Şubat 2017 tarihinden bu yana yürüten Recep Temel, Orman Genel Müdürlüğü’nce başka bir göreve atanmak üzere merkeze çekildi. Yaklaşık 5 yıldır bölge müdürlüğü görevinde yer alan Temel, 8 Kasım Pazartesi günü görevini yeni Orman Bölge Müdürü İsmail Boz’a devredecek. Temel, görev devrine kadar kentte veda ziyaretlerinde bulunacak.

Görev değişikliği nedeniyle bir veda mesajı yayımlayan Recep Temel, “Değerli çalışma arkadaşlarım, 22 Şubat 2017 de başlamış olduğum Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü görevim bugün itibariyle son buldu. Pazartesi günü görevimi yeni arkadaşımıza teslim edeceğim. Yaklaşık 5 yıldır beraber çalıştık, bizlere verdiğiniz destek için teşekkür eder, hepinize ailenizle birlikte hayırlı ömürler dilerim” ifadelerini kullandı.