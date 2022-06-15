Eskişehir Orman Bölge Müdürü Boz’dan Başkan Bozkurt’a ziyaret

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz ve Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.

İnönü Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen ziyarette, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz ve Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile 2023 yılında İnönü ilçesine bağlı ormanlarda yapılacak çalışmalar hakkında durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bozkurt, nazik ziyaretleri dolayısıyla Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz ve Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras’a teşekkür etti.