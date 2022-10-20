Eskişehir Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ‘İki Erasmus + Projesi’nin kapanışını yapıyor.

Eskişehir Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 2019 yılında kabul edilen ve koordinatörlüğünü yaptığı ‘European Values With Manga’ adlı Projesi’nde; adalet, eşitlik, özgürlük ve ırkçılık gibi AB değerlerini işlemek üzere ortakları Eskişehir Anadolu Lisesi, Yunanistan, Romanya ve Portekiz ile birlikte, ilki öğretmen hareketliliği, diğerleri öğrenci hareketliliği olmak üzere toplamda beş hareketlilik gerçekleştirdi.

Diğer taraftan Almanya koordinatörlüğünde ortak olduğu ‘Anti Bullying Campaign’ isimli projede; ortakları Almanya, Romanya ve İtalya ile birlikte Akran Zorbalığı türlerini işlemek üzere biri öğretmen hareketliliği, diğerleri öğrenci hareketliliği olmak üzere toplamda altı hareketlilik gerçekleştirildi. Akran zorbalığının her bir türü, farklı hareketliliklerde kısa filmler çekilerek işlendi. Çekilen kısa filmler, kısa film günleri düzenlenerek okuldaki öğrencilere izletildi. Eskişehir Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; şimdi ise 21 Ekim 2022 tarihinde bir proje sonuç değerlendirme toplantısına ev sahipliği yaptı.