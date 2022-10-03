Eskişehir Model Fabrika iş birliği protokolü imza ve ESO Mesleki Eğitim Merkezi açılış töreni yapıldı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Mesleki Eğitim Merkezi açılış töreni ile Eskişehir Model Fabrika iş birliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

ESO’nun yürütücülüğünü üstlendiği Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi Güdümlü Proje açılış töreni gerçekleştirildi. Eskişehir Millî Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen proje çerçevesinde meslek edindirme eğitimlerinde 60 kişi eğitildi, 40 kişi ise istihdam edildi.

ESO, ESOGÜ, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) paydaşlığında 2023 Mart’ta faaliyete geçmesi planlanan Eskişehir Model Fabrika’nın ise iş birliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi. Protokol Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. Murat İlker Ar ile ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş arasında imzalandı. Bugüne kadar 8 ilde kurulan Eskişehir Model Fabrika projesiyle; eğitim, danışmanlık, sürekli iyileştirme, yalın üretim, dijital dönüşüm üzerine çalışmalar yapılması ve işletmelerin verimlilik artışlarına katkı ve rekabet gücü artışı sağlanması planlanıyor.

Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve davetliler katıldı.

“Bugün burayı açmanın mutluluğu içerisindeyim”

ESO Mesleki Eğitim Merkezi açılış töreninde konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Mesleki eğitim merkezimiz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ve bakanımızın büyük destekler verdiği bir proje. BEBKA ile birlikte bir güdümlü proje hazırladık. Milli Eğitim Müdürlüğümüz binayı tahsis etti, Valiliğimiz proje ortağımız. Bugün burayı açmanın mutluluğu içerisindeyim. Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Ben sayın bakanımızı her zaman yanımızda hissetmişimdir. Onun burada olması da bizim için ayrıca onur vericidir” dedi.