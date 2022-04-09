Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı Cumhurbaşkanı ile görüştü

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, İstanbul’da Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü yerleşkesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Kabulde Nabi Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özellikle Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanına yapılan yurtdışı uçuşlarda yaşanan sorunlar ile Eskişehir’deki bazı ilçe yolları ile ilgili olarak Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Emine Nur Günay, Metin Nurullah Sazak, AK Parti MKYK üyesi Burhan Sakallı, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve Eskişehir Belediye Meclis Başkan Vekili Murat Özcan’la birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’na yaptıkları ziyarete ilişkin bilgi verdi ve toplantıdan sonra ortaya çıkan bazı bürokratik sorunları ayrıntılarıyla arz etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu telefonla arayarak Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanındaki uçuşların eskiden olduğu gibi herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın devam ettirilmesi ve başta Sarıcakaya, Alpu ve Kırka yolları olmak üzere Eskişehir ilçe yollarının da bir an önce tamamlanması için çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Avcı, görüşmeden sonra Cumhurbaşkanına Eskişehirliler adına teşekkürlerini iletti.