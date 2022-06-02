Eskişehir Millî Eğitim Müdürü Pervin Töre’den LGS açıklaması

Eskişehir Millî Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin açıkladığı bilgilere göre, ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınav sistemi LGS’ye il genelinde 10 bin 73 öğrenci girecek. 128 okulda 875 sınav salonunun kullanılacağı sınava, Eskişehir’den 4 öğrenci evden ve 1 öğrenci ise hastaneden girecek. İl genelinde 23 kurye ve bina sorumlusu, öğretmen, salon başkanı olmak üzere bin 648 personel görev yapacak. Sınav alanlarının güvenliğinin sağlanmasında bin 214 emniyet ve jandarma personeli görev alacak.

Hazırlıklar tamamlandı

Eskişehir Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından sınav yapılacak okullarda dersliklerin kontrol çizelgesi oluşturularak bu çizelgeler doğrultusunda il ve ilçe yöneticileri okullardaki gerekli kontrolleri gerçekleştirerek sınava hazır oldukları tespit edildi. Öğrencilerin sınava yönelik motivasyonlarının artırılması amacıyla rehber öğretmenlerle toplantı yapıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kılavuzlara, bu yıl ilk kez görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için erişilebilir kılavuzlar eklendi. Kılavuzlar görme yetersizliği olan öğrenciler için ‘sesli betimleme’, işitme yetersizliği olan öğrenciler için ise işaret diliyle düzenlemeler yapılarak erişime sunuldu.

LGS ile ilgili bilgiler veren İl Millî Eğitim Müdürü Töre, sınavın geçen yıl olduğu gibi 2 oturum halinde gerçekleştirileceğini, sınavda çoktan seçmeli 90 sorunun yer alacağını söyledi. Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak. Sınav sonuçları, 30 Haziran tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.