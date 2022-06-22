Eskişehir-Lansing kardeşlik köprüsünden üretime odaklanacak

Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri Detroit Fahri Başkonsolosu Nurten Ural ve beraberindeki heyet Eskişehir Sanayi Odası’nı (ESO) ziyaret etti.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Albayrak ve ESO Üyesi firmalarla bir araya geldi. Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen görüşmede Eskişehir ve Michigan eyaletinin başkenti Lansing arasında kurulması planlanan kardeş şehir ilişkilerine yönelik yapılabilecekler değerlendirdi.

“Uluslararası işbirliği sağlamada bir kapı aralanmış oldu”

Toplantı sonrası konuşan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Fahri Başkonsolosumuz ile yaptığımız istişareler sonrası Eskişehir ve Lansing arasında ciddi bir benzerlik olduğunu, muhtemel iş birliklerinin gerçekleştirilebileceğini düşünüyoruz. Özellikle otomotiv ve mobilite alanında öne çıkan kentte, mobilitenin varlığı bize ileri teknoloji dolayısıyla havacılık, raylı sistemler ve bilişim sektörlerinde işbirliği imkanı sunuyor. Eskişehir, ekonomik ve üretim potansiyeli ile çeşitli alanlarda Türkiye’nin lokomotif kentlerinin başında geliyor. Bu dinamizm Eskişehir ve Lansing arasında ticari köprülerin kurulmasına vesile olacaktır. Sayın Ural’ın ziyaretleri için teşekkür ederim. Uluslararası işbirliği sağlamada bir kapı aralanmış oldu” dedi.

“Önemli kazanım sağlayacak”

Michigan eyaletinin ABD’nin en büyük üretim merkezlerinden biri olduğuna değinen Nurten Ural ise, “Lansing bir başkent ve yüksek üretim potansiyeline sahip, Eskişehir ile benzer özellikler taşıyor. Özellikle mobilite, otomotiv, beyaz eşya, tarım ve eğitim alanlarında ciddi anlamda güçlü. Bölgeye Google ve Ford’un büyük yatırımları var. Şehirde yıllık mobiliti yatırımları da 123 milyar dolar civarında. Eskişehir ve Lansing’in iki kardeş şehir olması her iki taraf için de önemli kazanımlar sağlayacaktır” diye konuştu.