Eskişehir Kızılma Turan Derneği’ne teşekkür belgesi

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın, Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek veren Eskişehir Kızılma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan’a teşekkür belgesi verdi.

Aydın, teşekkür belgesi verirken yaptığı konuşmasında, ‘’Kardeş ülke Azerbaycan’ın çeyrek asırdan fazla süredir işgal altında olan tarihi topraklarını işgalden kurtarma operasyonları nedeniyle yaşadığı savaş sırasında, ‘Bir Millet İki Devlet’ anlayışıyla Eskişehir Kızılelma Turan Derneği olarak göstermiş olduğunuz ilgi ve destekten dolayı Eskişehir’de yaşayan Azerbaycan Türkleri adına teşekkür ederiz. İlimizde dernek olarak yaptığımız her türlü etkinliğe katılarak destek veriyorsunuz. Ayrıca 44 gün süren Azerbaycan Ermenistan savaşında; “Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı savaşa ve Türkiye Azerbaycan kardeşliğine destek verdiğiniz için yaptığınız manevi yardımlardan dolayı sizi kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim’’ dedi.

Eskişehir Kızılma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, ‘’Azerbaycan bizim kardeşimizdir. Her zamana acı ve mutlu günlerinde yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Ermenistan’ın 1920 yılında bu bölgede yaptıkları mezalimi ve 1992 yılında Azerbaycan’da Hocalı’daki katliamı unutmamız mümkün değildir. Azerbaycan’ın, Karabağ’daki zaferi bizleri gururlandırdı. Allaha şükür ki işgal edilen topraklar kurtarıldı’’ dedi.