Eskişehir Kitapları Serisi’nin 4. eseri “Bizim Yunus” kitabı yayında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Basımevi, “2021 Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Yılı” dolayısıyla Eskişehir Kitapları Serisi’nin 4. eseri “Bizim Yunus” kitabını yayınladı.

ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ve İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kamil Sarıtaş’ın editörlüğünde hazırlanan dört bölümlü kitapta on altı makale yer alıyor. “Yunus Emre’nin Hayatı ve Kimliği” başlıklı birinci bölümde Yunus Emre’nin hayatı, sûfi ve ahi kimliği, kabri ile ilgili görüşler, “Yunus Emre ve Türkçe” başlıklı ikinci bölümde Yunus Emre’de hitabet üslûbu, Yunus Emre’nin münacaatları ve şiirleri üzerinden yapılan tahliller bulunuyor. Üçüncü bölümde “Yunus Emre ve Din” başlığı altında Kur’ani motifler, Allah ve peygamber sevgisi, tasavvuf ve fıkıh ile ahlâki motifler ele alınıyor, dördüncü bölümde de “Yunus Emre’nin Düşünce Yapısı” üzerinde duruluyor.

Kitapta, ismi şehrimiz Eskişehir ile bütünleşen Bizim Yunus’un farklı yönleri akademik makaleler ile ortaya konurken; sevgi, hoşgörü, iyilik, doğruluk, adalet ve yardımlaşma çağrısı tekrar dile getiriliyor.

Eskişehir Kitaplığı serisinin ilk üç kitabı Eskişehir İli Yerleşim Adlarına Göre Selçuklu ve Osmanlı İzleri (11.-16.Yüzyıllar), Tarihte Eskişehir, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Eskişehir Çifteler Hara-yı Hümayunu isimleriyle yayınlanmıştı. Eserlere kitabevi.ogu.edu.tr adresi aracılığıyla ulaşılabiliyor.