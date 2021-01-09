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Eskişehir Kent Ormanı çöplerden temizlendi
Eskişehir Kent Ormanı’ndaki çöpler AKUT gönüllüleri ve Ormanspor Hentbol takımı oyuncu ve yöneticileri tarafından temizlendi.
ESKİŞEHİR 09.01.2021, 13:06
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Eskişehir Kent Ormanı’ndaki çöpler AKUT gönüllüleri ve Ormanspor Hentbol takımı oyuncu ve yöneticileri tarafından temizlendi.Eskişehir Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi’nde bulunan Eskişehir Kent Ormanı’na atılan ambalaj, poşet, teneke ve cam şişeler çevreyi kirletmesinin yanı sıra yangına da davetiye çıkarıyordu. İhlas Haber Ajansı’nın durumu haberleştirmesinin ardından ormanlık alan AKUT gönüllüleri ve Ormanspor Hentbol takımı oyuncuları ile yöneticileri tarafından çöplerden arındırıldı. 3 saat içerisinde temizlenen ormandan 50 çuval çöp çıktı. Eskişehir’in akciğerleri olarak bilinen Kent Ormanı, çöplerin temizlenmesiyle rahat bir nefes aldı.
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