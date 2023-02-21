Eskişehir İz Derneği Adıyaman’da 13 vatandaşı kurtardı

Eskişehir İz Derneği ekibi, arama kurtarma çalışmaları için gittiği Adıyaman’da toplam 13 vatandaşı sağ olarak enkazdan çıkardı.

Eskişehir AFAD İl Müdürlüğünden gelen acil çağrıyla birlikte Adıyaman’a doğru yola çıkan Eskişehir İz Derneği arama kurtarma ekibinin, toplam 13 vatandaşı sağ olarak enkazdan çıkardığı öğrenildi. 7 Şubat tarihinde Adıyaman Havalimanına iniş yapan ekibin, acil çağrılar üzerine ekipmansız şekilde 7 kişiyi sağ olarak kurtardığı bildirdi.

Eskişehir İz Derneği insani yardım gönüllüleri ise TOBB Yavuz Selim İmam Hatip Orta Okulunda aş evi kurup 24 saat bölgede çalışma yapan ekiplere ve sivil halka yemek servisinde bulundu. Ayrıca bölgede olanlara kuru gıda yardımı, kıyafet yardımı yapıldı.