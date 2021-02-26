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Eskişehir iş dünyası ihracattaki problemleri belirtti

Eskişehir Sanayi Odası tarafından üye firmalarla gerçekleştirilen ve Eskişehir iş dünyasının ihracatta karşılaştığı güncel problemleri ortaya koyan "İhracatta Güncel Problemler Araştırma" anketi sonuçlandı.

ESKİŞEHİR 26.02.2021, 16:16
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Eskişehir iş dünyası ihracattaki problemleri belirtti

Eskişehir Sanayi Odası tarafından üye firmalarla gerçekleştirilen ve Eskişehir iş dünyasının ihracatta karşılaştığı güncel problemleri ortaya koyan "İhracatta Güncel Problemler Araştırma" anketi sonuçlandı.

Anketle ilgili bilgi veren ESO Yönetim Kurulu Üyesi Emre Sarar, Eskişehirli ihracatçıların karşılaştığı temel sorunların tespit edildiğini ve anket sonucu ortaya çıkan raporun TOBB, Ticaret Bakanlığı ve ilgili ihracatçı birliklerine iletileceğini söyledi. Sarar, “Ankette ihracatın önündeki en büyük problem yüzde 36 ile ‘Yeni müşterilere ulaşamama’, yüzde 27 ‘Hammadde fiyatlarından aşırı yükselme’ ve yüzde 13 ‘Sektörde yaşanan daralma’ olarak ortaya çıktı” dedi.

104 üye firmanın katılımı ile yapılan anket sonucuna göre problemler sırasıyla; yeni müşterilere ulaşamama, hammadde fiyatlarındaki aşırı yükselme, sektörde yaşanan daralma, lojistik-navlun maliyetindeki artışlar, boş konteyner-tır bulunamaması, rezervasyon problemleri, ihracat finansmanında yaşanan sıkıntılar ve bürokratik engeller olarak öne çıktı.

Hammaddede yaşanan artışların önüne geçilmesi yönünde çözüm önerisinde bulunan üyelerin yüzde 62’si "Hammadde üreticilerinin iç piyasaya öncelik vermeleri gerektiğini" ifade ederken yüzde 21’lik kısım ‘İthalatta alınan gümrük vergileri geçici süreyle kaldırılması’ önerisinde bulunuldu.
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