Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden duyuru

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada kurum bünyesindeki Sazova Yerleşkesi’nin yardım toplama merkezi olarak kullanıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülke genelinde, deprem bölgesine ulaştırılması planlanan yaşam malzemeleri için yardım merkezleri oluşturuldu. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir Valiliği bünyesinde kurulan yardım merkezlerine destek olmak ve yardım etmek isteyen vatandaşların, ayni yardım paketlerini Eskişehir AFAD merkezlerine kolayca ulaştırmaları için Sazova Yerleşkesi’nin yardım toplama merkezi olarak kullanıldığını duyurdu.